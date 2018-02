Polémique autour d'une caricature d'Erdogan

«Je viens de me séparer de ma galerie à Karlsruhe après avoir appris aujourd'hui, via Twitter, qu'elle a décroché sans m'en avoir parlé mon œuvre "Dictateur turc"», a twitté l'artiste également connu sous le pseudonyme de «Bananensprayer». L'organisateur de cette foire internationale d'art moderne, qui se tient jusqu'à dimanche, a confirmé que l’œuvre avait été retirée mais assuré que c'est la galerie qui a pris la décision et effectué l'opération.

«Dictateur turc», réalisée au pochoir, montre le président turc, revêtu seulement d'une chemise, penché en avant avec une banane façon Andy Warhol enfoncée dans le derrière. L’œuvre a suscité de fortes protestations de la part de visiteurs de la foire, rapporte l'agence allemande dpa. Les deux autres œuvres l'accompagnant montrent le président américain Donald Trump avec une banane dans la bouche et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à califourchon sur ce même fruit.

Werke von Thomas Baumgärtel @artKARLSRUHE @DavisKlemmGallery (H 2, B05) & @NeueKunstGallery (H2, D25) sowie seine Trump-Edition "USAPE" am Stand der Brouwer-Edition (H1, U07). Preview 21.2., Messedauer: 22. bis 25.2.2018 #artkarlsruhehttps://t.co/87k60fSlESpic.twitter.com/guQetSCqFR– Thomas Baumgärtel (@bananensprayer) 18 février 2018

(L'essentiel/AFP)