Un ado millionnaire après une erreur de la banque

Quelle n'a pas été la surprise de Dane Gillespie en découvrant 8,9 millions de livres, soit 10,1 millions d'euros, sur son compte en banque. Mercredi dernier, ce jeune adolescent nord-irlandais de 18 ans venait de recevoir un généreux chèque de 8 900 livres offert par sa grand-mère. Sur conseil de ses parents, il s'est rendu dans son établissement bancaire pour y déposer l'argent.

Quelques minutes après le dépôt, suite à une erreur inexpliquée, l'ado se retrouvait multimillionnaire. Sa mère, Caroline, parle d'un véritable «choc». «Nous n'arrivions pas à y croire», explique-t-elle au Belfast Live Reports après avoir vu une capture d'écran du compte en banque bien garni. «Mon fils a pensé qu'il était millionnaire pendant un petit moment.»

«Je vais aller commander une Porsche»

«À son retour, Dane est directement venu vers moi et m'a dit: "Je vais aller commander une Porsche", et je lui ai répondu: "Ne soit pas bête, ce n'est pas notre argent, on doit régler ça», explique Caroline Gillespie.

Mais dans l'intervalle, la banque s'est rapidement rendu compte de la bourde. Quelques heures plus tard, l'erreur était corrigée et un chèque correctif était envoyé à l'étudiant. «Il a été millionnaire pendant quelques heures, il n'arrive toujours pas à y croire. Il voulait juste sortir et dépenser. Mais nous lui avons expliqué que s'il le faisait, il devrait rembourser ensuite». De son côté, la banque Nationwide n'a pas commenté l'affaire.

(L'essentiel/jfe)