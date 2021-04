Stéphane Plaza lance son propre magazine

Nouveau défi pour Stéphane Plaza. Après l’immobilier, la télévision et le théâtre, le voilà qui se lance dans la presse magazine. L’animateur de «Recherche appartement ou maison», en collaboration avec Prisma Media et M6, lance «Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza» dont le premier numéro sera disponible le 8 avril 2021.

La publication paraîtra six fois par année et «abordera tous les sujets pour se sentir bien chez soi, avec une promesse éditoriale résolument proche, bienveillante et experte, à l’image du célèbre animateur. «Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza» s’adresse ainsi à tous ceux qui ont des projets de vie, des envies de changements et qui prennent plaisir à aménager leur chez-soi», écrit Prisma Media dans un communiqué.

Le magazine sera tiré à 175 000 exemplaires et comptera 132 pages. On y trouvera des conseils pour acheter et vendre un bien, un coaching décoration et des conseils pratiques donnés par des experts juridiques, des agents immobiliers, des architectes et des décorateurs, dont Emmanuelle Rivassoux, qui apparaît aux côtés de Stéphane Plaza sur M6.

(L'essentiel/jfa)