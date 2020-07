Des souris? Non, des lunettes de natation

C’est une règle d’or que tout propriétaire de chat se doit d’appliquer: toujours féliciter et remercier son compagnon à quatre pattes lorsqu’il ramène quelque chose à la maison. Même si c’est un oiseau sanguinolent ou un mulot mutilé. Sally Bell le sait bien, mais cette habitante de Bristol a du mal à comprendre quelle mouche a récemment piqué son félin bien-aimé.

Avery a l’habitude de ramener de petits animaux à sa propriétaire. «Il a toujours été un chasseur, me rapportant des souris, des grenouilles et des choses comme ça», raconte la Britannique à BBC News. Or, il semble que le matou se soit récemment trouvé un nouveau centre d’intérêt: depuis quelque temps, il rapporte à la maison des… lunettes de natation.

Huit paires, pas de propriétaire

Tout a commencé il y a trois semaines: «C’était juste une paire. Je vis dans un endroit où il y a beaucoup de familles avec des enfants, alors je ne me suis pas posé plus de questions que ça», explique Sally. Trois jours après, Avery débarquait à la maison avec deux nouvelles paires. Puis, une paire par jour. Aujourd’hui, la Britannique se retrouve avec huit paires de lunettes de piscine et un gros point d’interrogation.

Sally a eu beau arpenter son quartier pour retrouver les propriétaires des objets ramenés par son chat, rien n’y a fait. «J’espère que ça ne cause pas de tort à des enfants qui reçoivent de nouvelles lunettes et qui ont des ennuis parce qu’elles disparaissent sans cesse», confie la Britannique. Celle-ci a lancé un appel sur les réseaux sociaux, mais son efficacité est relative: «Tout ce que les gens font, c’est rire. Je n’ai pas retrouvé les propriétaires, mais Avery est devenu une célébrité», s’amuse-t-elle.

