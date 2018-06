William a fasciné son fils grâce à une pelleteuse

Pas facile pour un père d'impressionner son fils. Encore plus quand ce dernier est la coqueluche des médias du monde entier et qu'il est prince. Alors, William, duc de Cambridge et prince également, a trouvé une parade pour en mettre plein la vue à son aîné, George, âgé de 4 ans.

Le petit-fils de la reine Elisabeth II a raconté comment il avait réussi à gagner en crédibilité auprès de son fils grâce à la construction d'un nouvel établissement du Defense and National Rehabilitation Centre (DNRC), destiné à soigner les militaires britanniques blessés, et qu'il a inauguré jeudi dernier. Parrain du DNRC depuis quatre ans, le prince William a confié qu'il avait aimé chaque moment de ces années et qu'un en particulier était resté dans sa mémoire.

«Durant cette période, j'ai démoli un bâtiment et George était à un âge où il adorait voir une pelleteuse en action. Cela a donné un sacré coup de pouce à ma réputation en tant que père», a assuré le Britannique de 36 ans.

Regardez le prince William raconter l'anecdote pendant son discours d'inauguration:

