Noël est encore loin, elle doit virer ses décorations!

Noël a beau être dans plus dans un mois, certains inconditionnels de cette fête ne tiennent plus. Comme cette famille texane, qui s'est ruée sur ses décorations, le 1er novembre déjà. Un bonhomme de neige, une espèce de traîneau gonflable et un renne font partie des ornements que les Simoni ont fièrement installés devant leur demeure de Lakeside at Canyon Springs.

Cet enthousiasme débordant n'est cependant pas du goût de l'association de propriétaires du quartier, qui estime qu'il est bien trop tôt pour sortir l'artillerie de Noël. Le 4 novembre, le groupe a envoyé une lettre à la famille Simoni: «S'il vous plaît, veuillez retirer le bonhomme de neige jusqu'à ce que l'on se rapproche un peu plus des fêtes», était-il écrit dans cette missive.

Pas l'intention d'obtempérer

Claudia est outrée: «J'étais en colère, parce que nous avons fait cela pour une bonne raison», explique-t-elle à News4Sa. Et pour cause: la Texane est enceinte de 8 mois, et voulait profiter du fait d'être encore assez en forme pour installer les décorations. «Dans deux semaines, je ne serai probablement plus capable de monter tout ça», ajoute l'Américaine.

L'habitante trouve particulièrement ridicule le fait que l'association de propriétaires ne précise pas à quelle date il est plus adapté de commencer à décorer sa maison. «J'ai trouvé ça fou. Comme s'il y avait un temps approprié pour les décorations», peste Claudia, qui n'a aucunement l'intention de retirer son œuvre.

La Texane peut en tout cas compter sur le soutien de certains de ses voisins, qui lui ont emboîté le pas et ont commencé à sortir leurs ornements festifs. «Vous verrez que dans quelques jours, tout le monde aura sorti ses décorations», pronostique Nick, le mari de Claudia.

(L'essentiel/joc)