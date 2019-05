Liège-​​Virton à 4 km/h pour 6 immenses cuves

Relier le port d'Amay tout près de Huy, le long de la Meuse, à l'usine Burgo Ardennes, tout près de Virton, pour y acheminer six cuves de 80 tonnes, c'est le challenge de six camions qui circulent actuellement la nuit entre la province de Liège et le sud de la province de Luxembourg en Belgique. Les infrastructures routières n'étant pas adaptées à ce type de transports, ce convoi exceptionnel ne peut rouler que de 21h à 6h du matin, révèle le quotidien La DH, ce vendredi. «Et à une vitesse moyenne de 4 km/h...».

Fabriquées en Finlande et livrées à Rotterdam aux Pays-Bas, ces immenses six cuves destinées à l'atelier cuisson de l'usine de pâtes à papier devront, d'ici 2020, réduire de 50% la consommation vapeur, augmenter le rendement et améliorer la qualité du produit. Selon La DH, le montant de l'investissement est chiffré à 31,5 millions d'euros et le transport demande une concentration de tous les instants avec «50 personnes mobilisées chaque nuit et 18 voitures pilotes». Si tout se passe bien, les cuves son attendues du côté de Virton, la semaine prochaine.

(fl/L'essentiel)