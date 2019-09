Il fait n'importe quoi, sa mère débarque en classe

Mum turns up and sits next to son in school to stop him being rude to teachers https://t.co/1OPYD5jId3 pic.twitter.com/3pSPoDI0nS— Daily Mirror (@DailyMirror) September 22, 2019

Une Britannique qui n'en pouvait plus de recevoir des coups de téléphone et autres e-mails concernant le comportement de son fils à l'école a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il fallait agir rapidement, et de manière efficace. Becky Crandley a donc débarqué dans la classe de l'adolescent en plein cours de maths. L'air de rien, la trentenaire établie à Sittingbourne (Kent) s'est installée près de son fils de 12 ans. Elle a pris un selfie à côté du jeune garçon mort de honte et l'a gardé à l'œil pendant le reste de la leçon.

«Il n'est pas agressif, rien de tout cela. Mais il manque de respect aux professeurs et son attitude à l'école ne reflète pas celle qu'il adopte à la maison», explique Becky au Sun. Harley, qui n'était pas au courant du plan échafaudé par sa mère, est resté sans voix de la voir s'installer à ses côtés.

«Il sait que je viendrai à chaque cours si je dois le faire»

«Au moment où je suis entrée, son nom était déjà écrit sur le tableau noir parce qu'il s'était mal comporté. Quand il m'a vue arriver, il est devenu tout rouge tellement il était gêné», raconte la trentenaire. Une fois le choc et le grand moment de solitude passés, Harley s'est mis au travail et s'est tenu correctement. Sa mère, elle, est très fière de son idée: «Je suis restée près de lui tout du long, je vérifiais son travail et tout, c'était génial», jubile-t-elle.

Becky pense que sa méthode a porté ses fruits et que son ado réfléchira à deux fois avant de retomber dans ses travers. «Il sait que je viendrai à chaque cours si je dois le faire», prévient la Britannique. La trentenaire se défend de vouloir humilier son garçon: «Il s'agit de faire ce qui est juste et de dire aux parents qu'ils peuvent intervenir et faire changer les choses. Beaucoup d'entre eux accusent les profs alors qu'ils n'y sont pour rien», a-t-elle conclu.

(L'essentiel/joc)