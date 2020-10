Elle interrompt le mariage de son propre époux

Une scène digne d’un feuilleton de série B a eu lieu lundi dans une église de Lusaka, la capitale de la Zambie. Comme le montrent des images diffusées par le Zambian Observer, une femme a fait irruption avec ses enfants en pleine cérémonie de mariage. «Mon père, ce mariage ne peut pas continuer. Cet homme ici est mon mari. Je ne comprends pas ce qui se passe», a lancé Caroline Mubita au curé.

Plus tôt dans la journée, Abraham Muyunda avait expliqué à son épouse qu’il se rendait en ville pour le travail. En fait, il allait à son propre mariage. C’est par des voisins que la mère de famille a découvert le pot aux roses. Elle s’est alors précipitée sur les lieux en compagnie de sa progéniture. À son arrivée, la cérémonie a pris des allures de vaudeville: «Cet homme est mon mari. Nous ne sommes pas divorcés, ni même fâchés», a-t-elle assuré au prêtre, tandis qu’un invité essayait de la retenir.

On peut voir le mari de Caroline, visiblement très mal à l’aise, se prendre la tête entre les mains. Selon metro.co.uk, Abraham travaille pour l’administration fiscale et a trois enfants. Il a été emmené au commissariat et risque jusqu’à sept ans de prison s’il est mis en examen et reconnu coupable de polygamie. D’après les médias locaux, la nouvelle femme du père de famille savait qu’il était déjà marié, et avait payé pour la cérémonie.

(L'essentiel/joc)