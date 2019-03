Elle décide de s'attaquer à «tous les pervers»

Palina Rojinski est une présentatrice de télévision, actrice, mannequin et DJ russo-allemande. Elle est particulièrement connu en Allemagne et est suivie par plus d'un million de fans sur Instagram.

C'est justement sur ce réseau social qu'elle a décidé de duper ses followers avec une astuce très simple. A découvrir en vidéo ci-dessus.

(L'essentiel/utes)