«J'aurais pu mourir après avoir porté ce short»

Appelez cela de la malchance ou le destin. Toujours est-il qu'un «date» a failli coûter la vie à une jeune femme originaire de Caroline du Nord. C'était en 2018, mais cela n'a rien à voir avec sa rencontre du soir. Au contraire, le «date» a été plus que concluant. À tel point que Sam, une Américaine de 25 ans, n'a pas remarqué que son short était en train de lui causer une grave infection bactérienne, a-t-elle expliqué sur TikTok.

«Si je n'avais pas été à l'hôpital, j'aurais pu mourir à cause de short. J'ai remarqué une irritation sur ma peau après le rendez-vous et c'est devenu de plus en plus douloureux», se rappelle-t-elle. «Je pensais avoir le short le plus cool de la Terre et c'était le cas. Mes fesses étaient presque à l'air!».

Puis, les jours suivants le rendez-vous ont tourné au cauchemar. «Après quelques jours, je suis allé chez le médecin qui m'a prescrit des antibiotiques». Rien n'y a fait, la douleur ressemblait «à des coups de poignards. J'avais des frissons, du mal à respirer et des douleurs dans tout le corps. Je ne pouvais même plus marcher!».

«J'ai passé mon temps à montrer mes fesses aux médecins»

Trop pour la mère de la jeune femme qui l'a emmenée à l'hôpital. Le verdict est alors tombé. Sam souffrait d'un début de septicémie, ce qui a nécessité son admission en soins intensifs.

Elle y a passé 4 jours avec la crainte d'une possible opération pour retirer les tissus infectés. «J'ai passé mon temps à montrer mes fesses aux médecins». Lumière au milieu de ce cauchemar, son «date» du soir s'est transformé en petit ami attentionné, venant la voir régulièrement à l'hôpital, rencontrant pour la première fois sa famille et s'occupant d'elle dans un contexte difficile.

Trois ans après cette mésaventure, les deux tourtereaux sont toujours ensemble. Mais Sam y réfléchira à deux fois avant de porter n'importe quel vêtement pour une soirée cinéma. «Je ne porte plus de shorts en denim. Mais soyez certains que nous raconterons cette histoire à l'occasion de notre mariage».

(th/L'essentiel)