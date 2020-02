«Il m'a confondu avec un punching-​​ball dans l'avion»

Ok. I have mixed thoughts about this. I wouldn’t punch someone’s seat, but I’ve been in serious pain on flights because someone reclined their seat on my legs. pic.twitter.com/EZLiQtEBir

Pugilat au cœur de l'avion! Un différend entre deux passagers a viré à l'absurde entre La Nouvelle-Orléans et Charlotte, aux États-Unis. Énervé par une passagère qui refusait de rabattre son siège, un homme a passé son temps à taper sur le siège, de manière répétée et constante. Une scène que la femme a filmé.

Têtue, Wendi Williams n'a pas bougé pour autant. Se considérant comme victime, elle s'est d'abord plainte auprès d'un membre du personnel de bord, qui a préféré «levé les yeux au ciel» avant de lui demander de stopper sa vidéo, d'après son témoignage.

« Je vais appeler le FBI pour qu'on le retrouve »

«Il m'a d'abord demandé de remonter mon siège pendant qu'il mangeait, ce que j'ai fait. Puis je me suis à nouveau allongée et il a commencé à taper sur mon siège. C'est pour ça que j'ai filmé. Il m'a confondu avec un punching-ball. Je vais appeler le FBI pour qu'on le retrouve. Si quelqu'un pense que j'abuse, je m'en fous!», raconte Wendi sur Twitter.

La compagnie American Airlines se serait excusée auprès de Wendi Williams pour ce problème. «Mais ils refusent de prendre leur responsabilité pour le comportement de l'hôtesse». Wendi estime en effet que son problème n'a pas été pris au sérieux. Elle prétend même avoir dû passer une radiographie après cet épisode en plus d'avoir subi des maux de tête, ce qui lui a fait perdre du temps à son travail.

When the FA came. She rolled her eyes at me and said, “What?” She then told him it was tight back there and gave him rum! She told me I had to delete the video! It’s against the law to video on a plane. I asked her name & She gave me a Passenger Disturbance Notice! https://t.co/zRwy5JYr9s