Elle monte sur la statue de la Liberté, le site évacué

Plusieurs milliers de touristes ont été évacués du complexe de la statue de la Liberté mercredi à New York, jour de la fête de l'Indépendance aux Etats-Unis. Une femme, juchée en haut du piédestal de la statue, refusait de descendre.

Le Service des parcs nationaux n'a pas pu confirmer si la femme faisait partie d'un groupe de manifestants qui avait déployé une banderole portant l'inscription «Supprimez l'ICE» devant le piédestal de la statue.

Her name is Therese Patricia Okoumou. She is the Black woman who protested migrant family separations by sitting at the foot of the Statue of Liberty. She said she would not come down until "all the children are released."Amazing. ?? pic.twitter.com/McmqDhCTQE– Jermaine ? (@jermainedesign) 5 juillet 2018

L'ICE (US Immigration and Customs Enforcement), service de l'immigration et des douanes, a été au centre de la politique de l'administration Trump, aujourd'hui abandonnée, qui prévoyait de séparer les parents des enfants dans les familles entrées illégalement aux Etats-Unis, via le Mexique, ce qui a mené à des appels en faveur de sa dissolution.

Sept arrestations

Sur les images diffusées par les chaînes de télévision, deux officiers en harnais d'escalade attrapent la femme qui se trouve près du pied droit relevé de la statue géante. Quelques minutes auparavant, la femme avait ôté ses chaussures de sport roses et tenté sans succès d'escalader la robe patinée de vert-de-gris de la géante de cuivre.

Police have captured a woman who climbed the base of the Statue of Liberty in a protest over the separation of migrant families https://t.co/8U4pUR8HFkpic.twitter.com/tMURucOBDz– CNN (@CNN) 4 juillet 2018

Sept manifestants ont été arrêtés mercredi matin sur l'île de Liberty où se trouve la statue d'Auguste Bartholdi, selon un porte-parole du National Park Service. Il n'a pas pu confirmer si la femme sur la statue appartenait au groupe des manifestants. L'incident a obligé le service du parc à évacuer l'île en cette après-midi étouffante où, en général, des milliers de touristes visitent la statue inaugurée en 1886.

(L'essentiel/afp)