Ils enterrent leur chat, il réapparaît dans le jardin

Quand Willow a disparu en pleine tempête de neige, ses propriétaires ont craint le pire. Les Robinson ont placardé des flyers et arpenté le voisinage pendant dix jours, en vain. Et puis un jour, la famille a découvert les restes d'un chat sur une route près de sa maison du Herefordshire (ouest de l'Angleterre). D'après la couleur et l'aspect de la fourrure, il s'agissait bien de leur bien-aimé Willow. «Mon mari Jonny était complètement effondré», raconte Cat à metro.co.uk.

Pour être bien sûrs d'avoir affaire à son chat, le couple a fait examiner les restes de l'animal par un vétérinaire. «Il s'est avéré qu'il s'agissait bel et bien d'un chat et qu'il avait les mêmes rayures que Willow. Mais c'était difficile d'y voir quelque chose, le cadavre s'était fait rouler dessus tellement de fois», raconte la Britannique. Le cœur lourd, les Britanniques ont enterré leur compagnon avant de lui rendre un dernier hommage, sous les yeux humides de Josh, sept ans, et de Buddy, 4 ans.

Une patte cassée

Et pourtant, un doute subsistait dans l'esprit de Cat: «Nous avions fait notre deuil, mais nous continuions d'espérer qu'il reviendrait», avoue la mère de famille. Quelques jours plus tard, l'impensable est arrivé: le minet, âgé de 18 mois, a fait irruption dans le jardin familial, une patte cassée et très amaigri. Le couple s'est alors précipité chez le vétérinaire, mais n'a aucune idée de ce qui a bien pu arriver à Willow.

De retour chez lui, l'animal profite de se faire chouchouter comme il se doit. Quant au chat retrouvé par le couple, le mystère subsiste quant à son identité: «Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a eu un bel enterrement», conclut la Britannique.

(L'essentiel/joc)