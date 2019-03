Un musée du vagin va bientôt ouvrir à Londres

Depuis 1997, il existe un musée du pénis en Islande. Il était donc temps d'ouvrir un musée du vagin. C’est l’avis de Florence Schechter, fondatrice du projet du musée du vagin de Londres. Avec l'aide d'un financement participatif récemment lancé, les 300 000 livres sterling (environ 385 000 euros) nécessaires à l'ouverture de l'établissement seront collectées au Camden Market, à Londres.

Ce ne sont pas seulement les organes génitaux féminins qui seront aux centre de l’attention. Des sujets tels que la santé mentale, la perception du corps, l'inclusion et la communauté LGBTQ+ seront également présentés. En outre, le musée accueillera des expositions temporaires sur l'anatomie et la santé, la sexualité et la menstruation, ainsi que sur l'histoire et la société du point de vue des femmes.

C’est un post Instagram qui a mis le projet en lumière: une photographie d’un clitoris au crochet dont le modèle est téléchargeable en ligne.

(L'essentiel/aj)