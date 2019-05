Un bébé s'étrangle, l'hôtesse évite la panique

«Prêtes pour le décollage! Le bonheur sur le visage de Miley, c'est tout ce qui compte». Avant de s'envoler pour la Turquie avec sa petite fille âgée d'un an, Lisa Murray avait partagé son enthousiasme sur Facebook. Elle ne se doutait pas à ce moment-là qu'elle s'apprêtait à vivre l'un des instants les plus terrifiants de son existence, raconte Dublin Live. Au milieu du trajet de Cork à Izmir, la petite a avalé un bonbon de travers et a commencé à s'étrangler.

Héroïque, sa maman a eu le bon réflexe en pratiquant la manœuvre de Heimlich. Mais l'état de la petite s'aggravant, Lisa a perdu ses moyens. «Elle était en train de perdre connaissance, je paniquais et je hurlais "elle s'étrangle, elle s'étrangle!", et tout l'avion a perdu son sang-froid, raconte l'Irlandaise sur Facebook. Finalement, après 60 secondes d'angoisse, Miley a toussé un coup et le bonbon est ressorti de sa gorge. Lisa était dans tous ses états, à l'instar des autres passagers, qui ont bien cru assister à un drame.

C'est là qu'est intervenue Chloé, l'une des hôtesses de l'air. Voyant que Lisa était sous le choc, la jeune femme s'est occupée de la petite fille pour soulager sa maman. Son attitude souriante et apaisante a changé l'ambiance du tout au tout: «Elle a réussi à calmer tout l'avion. Elle a pris Miley sous son aile comme si c'était sa propre fille», écrit l'Irlandaise, qui espère retrouver cette hôtesse pour pouvoir la remercier comme il se doit. En attendant, Lisa et sa fille se remettent de leurs émotions sous le soleil turc.

(L'essentiel/joc)