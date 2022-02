Déclaré «mort» alors qu'il voulait juste fuir son ex

Il y a une dizaine d’années, un Suisse de 55 ans a été déclaré «disparu» car il était introuvable depuis longtemps. En 2013, il a reçu le statut de «disparu et probablement mort» par les autorités helvétiques. Sauf que, contacté par le média Blick, le quinquagénaire est bien vivant. Il tient un magasin de réparation de téléphones portables en République dominicaine.

Mais voilà. Comme il n’existe plus officiellement en Suisse, il ne peut pas renouveler son passeport. Le point de départ de cet imbroglio est le fait que l’homme a décidé de laisser sa vie passée derrière lui, en 2003, après une séparation «houleuse» avec son épouse thaïlandaise. Il a disparu, sans rien dire à son ex, et a tellement bien fait les choses que même la police ne l’a pas retrouvé.

Il refuse de payer

Lorsque, en juillet 2021, le «mort» tente de déposer une annulation de son avis de disparition par le biais de l’ambassade de Suisse, il se voit notifier un refus. Pour qu’un tribunal se penche sur son cas, le «défunt» aurait dû envoyer l'équivalent de 470 euros pour les frais. Il refuse, déclarant «ne pas voir pourquoi il devrait payer pour une erreur causée par les autorités suisses.»

Et comme il ne compte pas bouger de sitôt, une régularisation n’est pas pour lui une priorité.

(L'essentiel/sys/jbm)