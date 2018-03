Trump passe un jour sur 4 dans ses clubs de golf

C'est fait! Donald Trump vient de passer un cap symbolique: il a fêté son centième jour passé dans un club de golf portant son nom depuis son élection. CNN résume cet «exploit» de la manière suivante: «Trump a passé 36 jours dans son club de Floride, 40 jours dans celui du New Jersey, et est passé faire un tour dans celui de Virginie à 23 reprises. Il a également golfé une fois sur son green de Jupiter avec les golfeurs professionnels Tiger Woods, Dustin Johnson et Brad Faxon».

Comme le relève Slate, le président des États-Unis étant au pouvoir depuis 408 jours, il a donc consacré presque un jour sur quatre à son activité préférée (après Twitter). C'est mieux qu'en juillet dernier, où son ratio était d'un jour sur cinq.

Cachet présidentiel

La chaîne américaine précise tout de même qu'il n'est pas possible de savoir si le président américain a systématiquement joué au golf ou s'il était seulement présent sur place. «Les conseillers de la Maison-Blanche ne le confirment que rarement. Trump s'est déjà rendu sur ses propriétés pour prendre un repas ou rencontrer certaines personnes», explique CNN.

Les nombreux déplacements du président dans ses propriétés lui valent régulièrement des critiques. Certains de ses détracteurs pensent que ces voyages permettent à l'homme d'affaires d'améliorer les résultats de l'organisation Trump et de donner à ses domaines un cachet présidentiel.

Mother Jones note pour sa part qu'à l'époque où Barack Obama était président, le milliardaire ne se privait pas de lui reprocher son temps passé dans des clubs de golf.

«Si Obama démissionne MAINTENANT, rendant ainsi un grand service au pays, je lui donne un accès gratuit et à vie dans n'importe lequel des mes clubs!»

If Obama resigns from office NOW, thereby doing a great service to the country—I will give him free lifetime golf at any one of my courses!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 septembre 2014

«Pendant que notre formidable président jouait au golf toute la journée, la TSA s'écroulait, tout comme notre gouvernement! Les aéroports sont un désastre total!»

While our wonderful president was out playing golf all day, the TSA is falling apart, just like our government! Airports a total disaster!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 mai 2016

