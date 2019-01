Un télécrochet... avec des chanteurs d'opéra

On connaissait «Nouvelle Star», sur M6, où les candidats chantaient de la variété française, du rap ou de la pop. En Chine, on peut voir désormais un télécrochet où les participants sont des chanteurs d'opéra classique ou de comédies musicales. Diffusée depuis le 2 novembre 2018, l'émission «Super Vocal», où s'affrontent 36 candidats âgés de 18 à 38 ans, bat des records d'audience en devenant la téléréalité la plus regardée dans l'empire du Milieu. La finale aura lieu ces prochains jours.

L'un des participants, Zheng Yunlong, qui avait d'abord refusé d'intégrer le show afin de préserver sa vie privée, ne regrette finalement pas d'avoir changé d'avis. Interviewé par le «South China Morning Post», il pense que ce programme «permet de faire connaître l'opéra à un plus large public». Et cerise sur le gâteau: depuis que le jeune homme passe à la télé, le nombre de ses followers sur Instagram est passé de 3 000 à 300 000!

Regardez un extrait du télécrochet chinois «Super Vocal»:

