Des canards pour éliminer les limaces des jardins

Dans un tout petit village de la commune d'Houffalize, situé à une petite vingtaine de km au nord du Grand-Duché, un élevage pour le moins insolite a fait son apparition indique TV Lux, la télévision locale de la province belge du Luxembourg. Des canards coureurs indiens sont élevés dans une micro-ferme à Censes par un couple qui a ouvert ses portes au public dernièrement.

Rien d'exceptionnel jusque-là, sauf que ces fameux canards sont utilisés pour chasser... les limaces et présentés comme une solution écologique dans une démarche intitulée «Printemps sans pesticide». «Notre potager avait été envahi par des limaces qui nous ont causé beaucoup de dégâts», rappelle Sylvie La Spina au micro de TV Lux, «et on a tenté de trouver une solution avec des coquilles d’œufs et des barrières physiques. Malgré cela, les soucis persistaient...».

«Si le canard coureur indien a le choix entre une limace et des graines, il prendra la limace», a encore précisé Sylvie La Spina qui fait désormais naître une cinquantaine de canetons par an. Incapables de voler, ces canards doivent être rentrés dans un abri tous les soirs pour éviter d'être attaqués par leurs prédateurs. Et de nombreux curieux ne désirant plus utiliser de pesticide pour chasser les limaces ont démontré un certain intérêt pour ces fameux canards coureurs indiens qui ont débuté leur marche en avant en province de Luxembourg.

(fl/L'essentiel)