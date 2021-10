Ce toboggan a donné des sueurs froides aux parents

Que les Parisiens se rassurent: non, aucun toboggan obscène n’a été installé sur la place de jeux d’une école du 7e arrondissement. C’est pourtant ce qu’ont affirmé vendredi de nombreux internautes indignés, qui ont partagé sans se poser de questions une photo publiée sur Twitter. L’image montre un toboggan rouge évoquant clairement deux organes génitaux. «Les nouveaux jeux dans l’école de ma fille (Paris 7e)», peut-on lire en légende.

On comprend rapidement qu’il s’agit d’une blague: le compte Twitter en question regorge de mèmes, parodies et autres détournements. De plus, l’auteur du post précise que ce qui lui pose problème, c’est «la sciure par terre», preuve que sa publication est à prendre au second degré. Une petite vérification inversée sur Google images, et l’on comprend que ce cliché n’a pas du tout été pris à Paris. La présence de grands arbres en arrière-plan aurait d’ailleurs dû mettre la puce à l’oreille des internautes.

Qu’à cela ne tienne, de nombreux twittos ont partagé cette photo, l’accompagnant souvent du fameux hashtag #SaccageParis, utilisé pour dénoncer l’insalubrité de la capitale, et interpellant la maire Anne Hidalgo. Un journaliste et un «compte souverainiste chrétien» se sont notamment fait avoir, rapporte LCI. En réalité, ce toboggan a été temporairement installé dans un parc de Maple Ridge, au Canada. Il a été mis en place cette semaine pour les besoins d’un film produit par Seth Rogen.

(L'essentiel/joc)