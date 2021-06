«Socialisme» se marie en présence de «Communisme»

Un mariage quelque peu singulier se déroulera samedi et dimanche dans le Sud de l’Inde puisqu’il réunira pour les noces de Socialisme ses frères Communisme et Léninisme et son neveu, le bébé Marxisme. Tous sont les fils d’un secrétaire de district du Parti communiste indien, A. Mohan, dans l’État du Tamil Nadu où cette idéologie demeure bien ancrée.

«Mon premier fils est né pendant la chute de l’Union soviétique et partout dans les journaux, je lisais que c’était la fin du communisme», a raconté A.Mohan. «Mais il n’y a pas de fin du communisme tant que la race humaine existe, alors j’ai appelé mon premier-né Communisme». Il appellera ensuite ses deux fils suivants Léninisme - dont le fils âgé de cinq mois, Marxisme, assistera également aux noces dimanche - et Socialisme, celui qui se marie dimanche. Des photos du faire-part de mariage, sur lequel figure l’emblème de la faucille et du marteau, sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La future épouse de Socialisme s’appelle P. Mamata Banerjee, un nom qu’elle doit à son grand-père qui a voulu l’appeler ainsi en hommage à une femme politique de gauche Première ministre du Bengale-Occidental.

Durant la Guerre froide, l’Inde s’est davantage tournée vers l’Union soviétique et des noms comme Staline, Lénine, Trotski et même Pravda, l’ancien journal étatique soviétique, peuvent se rencontrer, en particulier dans le Sud. L’actuel Premier ministre du Tamil Nadu s’appelle M.K. Staline. Son père l’avait ainsi nommé en l’honneur de Joseph Staline quelques jours avant la mort du dirigeant soviétique en 1953.

Aux yeux de A.Mohan, les prénoms donnés à ses fils n’ont rien d’étrange, certains de ses «camarades» ayant appelé leurs enfants Moscou, Russie, Vietnam ou Tchécoslovaquie.

