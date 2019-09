Elle avale sa bague de fiançailles en dormant

Une Américaine a vécu une mésaventure fort désagréable, la semaine dernière. Comme elle le raconte avec autodérision sur Facebook, Jenna Evans a fait un rêve particulièrement mouvementé, dans la nuit de mardi à mercredi. Dans ce cauchemar, la jeune femme se trouvait dans un train à grande vitesse avec Bobby, son futur mari. Des méchants sont entrés en scène, et pour éviter de se faire voler sa bague de fiançailles, l'Américaine l'a avalée. Le problème, c'est qu'elle l'a réellement fait.

À son réveil le lendemain matin, Jenna a rapidement compris ce qui s'était passé et annoncé l'étrange nouvelle à son cher et tendre. «Je crois qu'il ne m'a pas crue tout de suite. Nous avons ri assez fort pendant environ une heure et demie», raconte-t-elle sur le réseau social. Hilare, la jeune femme s'est rendue aux urgences, où elle a dû répéter la même histoire abracadabrantesque au personnel médical. «J'ai eu du mal, parce que je riais/pleurais tellement», explique Jenna.

Après les rires, l'angoisse

Pour le plus grand soulagement de l'Américaine, un gastroentérologue a décrété qu'il valait mieux ne pas laisser la nature faire son travail. Devant le spécialiste, Jenna a commencé à sentir l'angoisse monter. «Je sentais vraiment la bague dans mes viscères, cela commençait à me faire mal et cela nous inquiétait (...) Ensuite j'ai beaucoup pleuré parce que j'aurais été tellement fâchée si j'avais perdu la vie. J'ai attendu longtemps cette bague de fiançailles et je VAIS épouser Bobby Howell, BON SANG», écrit-elle avec humour.

Finalement, l'intervention s'est bien déroulée et le bijou a été extrait de sa fâcheuse posture. Jenna s'est réveillée complètement hystérique et en pleurs. «Ils m'ont fait sortir le plus vite possible et m'ont donné une liste de ce que je pouvais manger», explique la future mariée, qui a promis à son amoureux de ne plus avaler ce précieux bijou de 2,4 carats. «Bobby a fini par me rendre ma bague ce matin. Nous nous marions toujours, et tout va bien dans le meilleur des mondes», conclut la jeune femme.

(L'essentiel/joc)