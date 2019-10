Comment ne pas détruire un nid de cafards

«Ma femme s'est plainte de la présence de cafards dans notre jardin. Elle a peur d'eux et m'a supplié de détruire leur nid sous terre une bonne fois pour toutes», a expliqué M.Schmitz, un chauffeur de camion âgé de 48 ans à plusieurs médias brésiliens.

Vendredi dernier, ce résidant de Enéas Marques, dans l'Etat du Paranà, au sud du pays a d'abord essayé de tuer les blattes avec un spray toxique, mais le produit n'a eu comme unique résultat de faire fuir les insectes. Désespéré, M.Schmitz a alors tenté une autre solution, mettre le feu au trou. Pour faire encore plus de dégâts, il a ajouté un peu d'essence.

Une vidéo tournée par une caméra de surveillance montre M.Schmitz inconscient du danger, s'avançant trois fois d'affilée vers le trou pour y jeter une allumette. Les deux premières n'ont pas fait mouche. A la troisième, une forte explosion a eu lieu, projetant des kilos de terre et une table de jardin dans les airs. On peut aussi voir les deux chiens familiaux s'enfuir.

La déflagration ne serait pas uniquement due à l'essence que M.Schmitz avait ajoutée, mais également et surtout au méthane provenant des insectes et qui s'était accumulé dans une poche d'air sous la pelouse. «J'aurais dû y réfléchir avant. Heureusement, les dégâts sont contenus. Si j'avais été plus près ou si la table m'avait touché, j'aurais pu y rester», a expliqué le quadragénaire. Le Brésilien a raconté qu'il lui faudra un peu de temps pour que sa pelouse reprenne sa forme initiale, mais que l'infestation de cafards était au moins terminée.

La police locale a ouvert une enquête sur l'incident après avoir vu les images qui circulent sur le net, mais elle n'envisage aucune inculpation pour mise en danger de la vie d'autrui.

(L'essentiel/utes)