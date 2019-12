Il lui a fallu une semaine pour réussir cette photo

Corwen pet owner takes paw-trait with 17 cats and dogs: Getting the eight pooches in position was easy; the cats were another matter, owner Kathy Smith says. https://t.co/E5tPgA3ccL pic.twitter.com/e5HZBz056t— Bendypragnell (@bendypragnell) December 3, 2019

Elle a sué, mais sa persévérance a fini par payer. Une Britannique de 30 ans voulait absolument réunir sur une même photo ses animaux de compagnie. Un sacré défi à relever, puisque Kathy Smith possède pas moins de 17 chats et chiens. Après des jours et des jours de tentatives plus ou moins désastreuses, la trentenaire établie au Pays de Galles a finalement atteint son objectif, raconte metro.co.uk.

La jeune maman a d'abord appelé ses huit chiens – Ruby, Ben, Max, Sheba, Teddy, Rio, Storm et Mishka – et les a fait s'asseoir en brandissant des sucreries. Elle a ensuite réalisé l'exploit de faire venir ses neuf chats sur le canapé. S'en est suivi un bal incessant entre son appareil photo et le canapé pour s'assurer que les animaux gardaient la bonne position. Une fraction de seconde, et le miracle s'est accompli: Kathy a réussi à prendre une parfaite photo de famille, avant que tout ce petit monde ne retourne vaquer à ses occupations.

«J'essayais péniblement de réunir tous les chiens et les chats, mais certains finissaient toujours hors-champ. Mes chiens s'asseyent toujours pour une sucrerie alors c'est facile. Mais les chats, c'était autre chose», raconte la Britannique, qui dit avoir l'habitude de vivre dans une ambiance «assez chaotique». En plus de ses 17 chiens et chats, Kathy possède quatre perruches, plusieurs poissons et un bébé hérisson.

(L'essentiel/joc)