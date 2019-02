Un orchestre «de glace» se produit dans un igloo

Lorsque Tim Linhart a commencé à fabriquer des instruments de musique à partir de glace, ils avaient plutôt tendance à exploser bruyamment. Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, l'artiste américain est à l'origine d'une sorte d'orchestre «de glace» qui donne des concerts dans un grand igloo au cœur des Alpes italiennes. Des musiciens locaux viennent y participer et y jouer diverses sortes de musiques.

«Je réalisais des sculptures de neige et de glace depuis 16 ans dans la station de ski dont je suis originaire au Nouveau-Mexique quand je me suis dit que ce serait sympa de sculpter un violon», a expliqué à l'AFP l'artiste de 59 ans. «Là, j'ai entendu le son venant de l'intérieur, c'était vraiment fascinant. J'ai pensé qu'en tendant encore un peu plus les cordes le son serait plus fort... En fait, ça a surtout fait "boom", tout a explosé et fini en miettes», a-t-il raconté. «Mais j'en avais assez entendu, et ça a été le début» de l'aventure de l'orchestre de glace, ajoute-t-il tout sourire au milieu de ses instruments disposés dans l'igloo, tous en glace.

Un «Rolandophone» en glace

Depuis la station de ski Passo Paradiso, à 2 600 mètres d'altitude dans le nord de l'Italie, les violons et les altos explosent encore, mais moins souvent. Et quand cela se produit, «vous savez alors que vous êtes exactement au point le plus proche possible de la musique des glaces», explique Tim Linhart. Il a déjà construit, entièrement en glace, un violon, un alto, un xylophone, une contrebasse, une mandoline, un violoncelle et un «Rolandophone», un instrument à percussion de son invention.

Après avoir fait un moule des parties antérieures et postérieures, Tim Linhart utilise un mélange de neige et d'eau pour construire les parois de l'instrument, tout autour d'un support qui lui n'est pas de glace et sur lequel reposent les cordes. Fabriquer une mandoline en glace prend cinq ou six jours, mais de plus gros instruments réclament des mois de travail. «C'est un super matériau car vous pouvez en avoir autant que vous voulez ou le réduire et en plus c'est gratuit», explique encore l'artiste, pour qui le seul inconvénient est ... qu'il fond.

(L'essentiel/afp)