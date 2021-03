Elle découvre un appart derrière son miroir

À force d’être incommodée par un étrange arrivage d’air frais dans sa salle de bains, Samantha Hartsoe s’est mise à chercher l’origine du problème. C’est là que la New-Yorkaise de 26 ans a réalisé que la fuite provenait de son miroir, raconte NBC. En le retirant, la jeune femme a fait une découverte pour le moins inattendue: un appartement entier était à l’abandon derrière la glace. N’écoutant que sa curiosité - et faisant abstraction du film d’horreur «Candyman» - Samantha a pris tous les risques en se rendant de l’autre côté du miroir. Ses vidéos, publiées le 4 mars, ont fait un carton sur TikTok.

Dans l’appartement, l’Américaine a notamment découvert des fenêtres ouvertes, un tas de sacs poubelle et une bouteille vide. «Un signe de vie», selon la jeune femme. «Je m’attendais à tomber sur quelqu’un, surtout avec cette bouteille d’eau. Cela m’a vraiment inquiétée», raconte Samantha au New York Magazine. En explorant l’appartement de manière plus approfondie, la New-Yorkaise a finalement réalisé que l’état des murs, les tuyaux à découvert et l’absence de toilettes rendaient cet endroit inhabitable.

«Mes colocataires ont vraiment pensé que j’allais mourir. Ils étaient contents de me voir revenir», raconte la téméraire New-Yorkaise. La présence de ce logement fantôme reste, pour l’heure, un mystère. Même les propriétaires de l’immeuble semblent tomber des nues. Pour l’instant, la jeune femme évite le plus possible sa salle de bains et ironise sur son étrange découverte. «Je crois que tout le monde à New York a de si petits appartements, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et tout le monde aimerait avoir plus de place», s’amuse-t-elle.

(L'essentiel/joc)