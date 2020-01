Enfants privés d'école car maman bosse sur Insta

«Nous sommes ici pour découvrir et fêter l'ouverture du premier resort en Amérique 5 tridents, de la collection exclusive du Club Med.» Accompagné de somptueuses photos des Caraïbes, le post Instagram d'une mère de famille suisse, il y a quelques jours, fait saliver. Surtout quand on sait qu'elle est en fait... en plein travail. La blogueuse est à la tête d'une communauté de 10 000 membres sur le réseau social.

Ses articles et bons plans sont parfois sponsorisés, et elle reçoit bon nombre d'avantages en nature. En contrepartie, elle accepte de mettre en scène sa vie de famille, à visages découverts.

Du job, pas un loisir

Pour pouvoir être en République dominicaine à cette époque de l'année, à mi-chemin entre les vacances de Noël et les relâches, elle a néanmoins dû demander un congé scolaire de cinq jours pour trois de ses petits, âgés de 10 ans et moins. Elle a invoqué une opportunité professionnelle, en toute transparence, et non pas un voyage de loisirs.

«Ni l'établissement, ni l'école en général ne portent de jugement sur les métiers des parents, quels qu'ils soient», précise un porte-parole de la formation, de la jeunesse et de la culture en Suisse. Conscient que la situation puisse étonner de par la nature de la profession de cette maman, il ajoute: «Une telle demande est unique dans la scolarité de ces enfants (...). Rien ne s'opposait ici à ce qu'ils manquent quelques jours d'école pour vivre par ailleurs une expérience probablement unique et enrichissante, qu'ils n'auraient pas l'occasion de réaliser autrement».

Contactée, la blogueuse n'a pas donné suite. Ses enfants devront rattraper les cours et éventuels tests manqués.

