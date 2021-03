Agacé, le Premier ministre asperge des journalistes

Scène surréaliste, mardi lors d’une conférence de presse du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha à Bangkok. Le dirigeant a peu apprécié la question d’un journaliste, qui cherchait à savoir s’il existait une liste de candidats potentiels en vue d’un éventuel remaniement de son cabinet. «Est-ce qu’il y a d’autres questions? Je ne sais pas, je ne l’ai pas vue. N’est-ce pas quelque chose dont le Premier ministre devrait être informé en premier?» s’est agacé le dirigeant avant de quitter le podium.

Prayuth Chan-o-cha s’est ensuite emparé d’une petite bouteille de spray hydroalcoolique et s’est amusé à asperger certains journalistes tout en tenant un masque devant son visage, provoquant surprise et rires dans l’assemblée. Ancien com-

mandant de l’armée thaïlandaise, Prayuth Chan-o-cha est connu pour ses sautes d’humeur envers la presse et son comportement imprévisible, rappelle Franceinfo. L’homme avait renversé le gouvernement élu lors d’un coup d’État en 2014.

En Thaïlande, un mouvement lancé en juillet réclame son départ et l’abolition de la constitution inspirée par les militaires. Les manifestants réclament également la suppression de la loi sur la diffamation du roi, un délit passible d’une peine de 15 ans de prison. C’est en vertu de cette loi que trois figures du mouvement prodémocratie ont été emprisonnées la semaine dernière, pour des faits remontant à septembre. Les militants réclament leur libération.

(L'essentiel/joc)