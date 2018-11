Elle a recopié sa vie sur Insta durant deux ans

En furetant sur Instagram, Chloe Cowan a été soudainement prise d'effroi en tombant sur le compte d'une de ses camarades de fac de l'Université de Dundee. La jeune femme de 21 ans a en effet eu la très désagréable surprise de découvrir que le profil de l'internaute était une copie conforme du sien. Pendant deux ans, chaque photo postée par Chloe était soigneusement reproduite par Honey Basra, raconte le «Daily Record». Même habits, même pose, lieux quasiment identiques. La plagiaire était allée jusqu'à copier le nom d'utilisateur de sa camarade de classe: ChloeCowan17xo était devenu HoneyBasra18xo.

En remontant le fil du compte de la copycat, Chloe et sa sœur Linzi ont dénombré une centaine de photos calquées sur les originales. Certaines avaient été postées quelques heures seulement après celles de Chloe. Lundi, Linzi a dénoncé Honey sur Facebook, dans l'espoir de sensibiliser les internautes aux dangers des réseaux sociaux. Le comportement intrusif de cette fille est allé jusqu'à rejouer des vidéos postées par Chloé de notre papa décédé depuis (j'en ai des frissons rien que d'y penser). «Cette fille ne suit pas ma sœur sur les réseaux sociaux et a créé un faux compte pour l'espionner à son insu», a écrit Linzi.

La publication de la jeune femme de 27 ans a été partagée des dizaines de milliers de fois. Depuis, les comptes de Chloe et de sa copycat ont été supprimés et l'Université de Dundee mène une enquête interne. Emma, une étudiante en relations internationales qui a vécu avec Honey, a également pris la parole sur Facebook, pour dénoncer les agissements de la demoiselle. De son côté, Scotland Yard n'a pas communiqué sur le dépôt, ou non, d'une plainte.

(L'essentiel/joc)