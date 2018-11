Un journaliste avoue qu'il ne pige plus rien au Brexit

Difficile pour le grand public de comprendre le déroulement, les enjeux et autres subtilités du Brexit, alors qu'un projet d'accord est en attente de finalisation. Les Britanniques eux-mêmes ont parfois bien du mal à suivre. C'est donc avec une certaine impatience que les téléspectateurs de l'émission «BBC Breakfast» attendaient, lundi, les éclairages du journaliste politique Chris Mason. Mais au lieu d'une explication claire, nette et précise, le public a eu droit à une surprenante confession, repérée par Franceinfo.

Visiblement résigné, le Britannique a lâché: «Pour être tout à fait honnête: devant la situation actuelle, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines! Est-ce que la Première ministre va trouver un accord avec l'Union européenne? J'en sais rien! Est-ce qu'elle va faire voter son accord par le Parlement? J'en sais rien non plus!» Se sentant totalement inutile, Chris Mason a même fini par conseiller aux téléspectateurs de s'en remettre à un personnage de dessin animé: «Vous feriez mieux d'interroger Monsieur Blobby pour avoir une analyse parce que franchement, je pense qu'elle vaudrait autant que la mienne!»

Le découragement et les mimiques du journaliste ont conquis le cœur des internautes britanniques, qui ont salué son honnêteté. «Brillamment honnête, Chris. Je pense que certains de nos politiciens pourraient apprendre beaucoup de vous!»

Brilliant honesty Chris. I think some of our politicians could learn a lot from you!— Poppy Fields (@PoppyFi28269032) 13 novembre 2018

«J'adore Chris Mason. Abondance d'honnêteté et d'humilité».

Loving @ChrisMasonBBC - Honesty and humility in abundance.— Big Sister (@BigSister) 13 novembre 2018

«Vous êtes un héros. C'était génial. Un complet résumé de ce que je pense».

@ChrisMasonBBC you hero. That was marvellous. Summed up my thoughts entirely.— Pav Akhtar (@pav_akhtar) 13 novembre 2018

Jeudi, Theresa May a averti les députés britanniques qu'ils avaient le choix entre soutenir son projet d'accord de divorce conclu avec l'UE ou risquer une sortie sans accord, voire pas de Brexit du tout. Le gouvernement de la Première ministre est ébranlé par des démissions. «Le choix est clair: nous pouvons choisir de partir sans accord, risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout ou choisir de nous unir et soutenir le meilleur accord que nous pouvions négocier», a dit Mme May, défendant le texte de près de 600 pages que cinq membres de son gouvernement ont refusé d'endosser, choisissant de claquer la porte.

L'hypothèse d'un non Brexit pourrait se concrétiser en cas de tenue d'un second référendum, dont l'idée a gagné du terrain ces derniers mois, et qui renverserait le résultat de la consultation de juin 2016. Mme May est fermement opposée à la tenue d'un tel référendum.

