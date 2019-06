Le logo de «Star Trek» a été découvert sur Mars

[Zone 42] Star Trek : l'insigne de Starfleet a été découvert sur Mars https://t.co/hiXKeS7R5h pic.twitter.com/UcZggw6Tn2 — Hitek (@Hitekfr) 17 juin 2019

Le mercredi 12 juin, l'organisation spatiale américaine et l'Université d'Arizona ont publié un cliché pris par la sonde Mars reconnaissance Orbiter. Sur cette photo on peut apercevoir une forme assez triangulaire rappelant fortement le logo iconique de la série et des films de «Star Trek».

Alors que les fans s'empressent de croire que les Vulcains existent bien dans notre univers, l'agence américaine assure que «c'est une coïncidence». La NASA explique que «ces étranges formes en chevron dans le sud-ouest de Hellas Planitia sont le résultat d’une histoire complexe entre des dunes, de la lave et du vent. Il y a fort longtemps, trois grandes dunes en forme de croissant se sont déplacées jusqu’à cette zone, et un jour, il y a eu une éruption. La lave s’est répandue sur le sol et autour des dunes, mais ne les a pas recouvertes».

Très actif sur Twitter, l'acteur William Shatner, le Kirk historique, a vite réagi, expliquant que «Star Trek» faisait plus fort que «Star Wars».

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? We beat you! https://t.co/b53KxKlAlj — William Shatner (@WilliamShatner) 13 juin 2019

(dj/Lessentiel)