Démonstration et chute de Vladimir Poutine

C'est devenu une tradition depuis des lustres: Vladimir Poutine, une flopée d'anciens joueurs de NHL et des amis du président russe se retrouvent sur la glace au moins de mai, pour une partie entre gens bien nés. Et chaque année c'est la même chose, Vladimir Vladimirovitch Poutine donne la leçon à tout le monde. Cette fois, il a réussi à tromper à huit reprises le gardien adverse.

L'homme-fort de «Mère Russie» a laissé un peu de place dans le haut de l'affiche à son ministre de la défense Sergei Shoigu, qui a eu le droit de marquer trois fois. L'équipe du président avait belle allure, avec notamment en son sein les anciennes gloires que sont Slava Fetisov et Pavel Bure. En face, les amis de Poutine rassemblaient une formation avec notamment Gennady Timchenko, l'homme d'affaires et président du SKA St-Pétersbourg, Vladimir Potanin, le milliardaire, et toute une ribambelle de gouverneurs du pays, qui n'ont pu que s'incliner devant tant de réalisme (14-7).

Mais en fin de soirée, les choses se sont un peu gâtées pour Poutine. Alors qu'il réalisait un tour d'honneur bien mérité, le président russe s'est littéralement pris les pieds dans le tapis rouge! Même pas mal.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB— ABC News (@ABC) 10 mai 2019

(L'essentiel/Sport-Center/rca)