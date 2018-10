Ce chat en pyjama a fait suer le département d'État

L'ambassade des États-Unis à Canberra (sud-est de l'Australie) a présenté ses excuses après l'envoi d'une fausse invitation à une séance. Intitulé «meeting», l'e-mail en question était accompagné d'une photo de chat en pyjama bleu en train de tenir une assiette de cookies. En dessous, on pouvait lire le titre «cat pajama-jam», que l'on pourrait traduire par «pyjama party de chat».

Le message contenait par ailleurs des phrases en latin et un bouton RSVP, raconte l'Australian Associated Press (AAP). On ignore combien de personnes ont reçu le fameux e-mail, envoyé par le département d’État. Dans son communiqué d'excuses, le conseiller en affaires publiques de la Mission américaine en Australie a joué la carte de l'humour.

«Désolé de décevoir ceux d'entre vous qui espéraient participer à cette «pyjama party de chat», mais un tel événement dépasse largement notre domaine de compétence», a écrit Gavin Sundwall. Celui-ci a expliqué que l'e-mail avait été envoyé par erreur par un nouveau membre du personnel qui testait la plateforme de newsletters par courrier électronique.

(L'essentiel/joc)