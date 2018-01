Les légionnaires obèses seront privés de défilé

«Sans une exigence accrue, nous serions condamnés à la perte de prestige», conclut un document interne cité par le quotidien El Pais, qui a révélé cette semaine l'existence de ce plan. Tous les légionnaires - soit plus de 3 000 soldats - ont passé en septembre un examen médical mesurant leur indice de masse corporelle (IMC, correspondant au poids divisé par le carré de la taille).

Résultat: «6% des membres, soit 180 légionnaires, se trouvaient au dessus de l'IMC 30 (NDLR: correspondant à l'obésité) et il a été décidé de lancer un plan pour les aider», a expliqué à l'AFP une source militaire requérant l'anonymat. «À aucun moment il n'est prévu de sanctionner ni d'expulser quiconque de l'armée mais il y a des mesures d'incitation» pour pousser ces soldats à mincir, a-t-elle expliqué.

Question d'image

«Ceux qui rejoignent la brigade de la Légion sont très compétitifs, tout le monde veut participer à tout, or, ceux qui ont un IMC élevé ne vont pas participer aux défilés militaires ni aux activités mettant en jeu l'image de la Légion», a-t-on ajouté. Le programme comprend des mesures de nutrition et de préparation physique accompagnées de contrôles médicaux, de conférences et de contrôles par un groupe de psychologues.

La Légion n'est pas la seule unité de l'Armée de terre à développer ce type de programme, fait-on valoir. Mais selon le document cité par El Pais, la situation y résulte notamment de «la moyenne d'âge élevée du personnel de la brigade de la Légion, à laquelle s'ajoute une usure physique importante (et) un manque de moyens et d'installations permettant de réaliser une préparation physique variée et motivante».

