À 120 km/h sur l'autoroute avec des chaînes à neige

Une vidéo fait le buzz sur le Net. On y voit une voiture aux plaques roumaines foncer à 120 km/h sur l'autoroute A3 en Suisse, en direction de Zurich. Or, le véhicule est équipé de chaînes à neige. Se déplacer ainsi n'est pas interdit. «Cela peut arriver, mais dans la plupart des cas, les conducteurs quittent l'autoroute le plus rapidement possible, explique Roman Rüegg, porte-parole de la police cité par 20 minutes.

«Et si nos agents voient un véhicule ainsi équipé, il sera arrêté et on demandera au chauffeur de démonter les chaînes», ajoute-t-il. Il est recommandé de ne pas dépasser les 50 km/h avec les chaînes. Or, la vitesse minimale sur les autoroute est fixée à 80 km/h, ce qui pose un problème. Par ailleurs, en cas d'accident, rouler ainsi pourrait avoir des conséquences pénales.

(L'essentiel/juu/jbm)