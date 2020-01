Un spectateur met K.-​​O. l'adversaire de son fils

Un Américain domicilié en Caroline du Nord a été arrêté et mis en examen pour agression et conduite désordonnée, samedi, à Kannapolis. Barry Jones assistait à un match de lutte de son fils quand l'adversaire du lycéen lui a fait une prise interdite et dangereuse. Fou de rage, l'Américain s'est rué sur le sportif de 17 ans et l'a violemment plaqué au sol, sous les yeux effarés des autres spectateurs.

«On a entendu comme des pas lourds, on se demandait ce qui se passait... Et soudain il a sauté des gradins», raconte un témoin à WBTV. L'homme a quitté la salle de gym menotté. Il a été brièvement incarcéré puis relâché contre une caution de 1 000 dollars. Selon l'Association sportive des lycées de Caroline du Nord, l'arbitre venait d'indiquer que le geste du jeune homme était refusé quand l'agression est survenue. Aucun des deux lutteurs n'a été blessé.

(L'essentiel/joc)