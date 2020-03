La reine Elizabeth coincée hors de son propre château

Elizabeth II et son équipe de sécurité ont fait face une situation pour le moins inhabituelle, jeudi après-midi révèle The Sun. Alors que la monarque de 93 ans se rendait à son château de Windsor, sa résidence préférée, elle s'est retrouvée coincée hors de sa propre maison. En effet, personne n'est venu ouvrir le portail. L'une de ses gardes du corps est sortie de la voiture pour tenter d'alerter le personnel, sans succès. En désespoir de cause, l'agent de sécurité a fini par donner un coup de pied dans la porte. Les deux voitures ont finalement fait demi-tour faisant une petite balade dans le quartier, le temps que l'une des portes soit enfin ouverte.

«Soit quelqu'un a oublié d'ouvrir soit il n'y avait pas de gardien» suppose un témoin. Un autre confie n'avoir «jamais rien vu de tel depuis 30 ans».

Royal blunder: Queen LOCKED OUT of Windsor Castle in 'hugely embarrassing' mistake - Royal News https://t.co/BX5HgJXhIr pic.twitter.com/mfRNRT1Xde— General News (@GeneralNews19) March 7, 2020

(L'essentiel/utes)