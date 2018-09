Le typhon Mangkhut «s'invite» au mariage

Jennifer Barobaro Manaois et Randy Bautista Manaois vivent une belle histoire d'amour depuis 2014 et se sont fiancés en décembre dernier. Le grand jour est finalement arrivé jeudi 13 septembre, à Marikina, près de Manille. Une vidéo réalisée par le photographe du mariage puis publiée sur Facebook montre l'entrée des tourtereaux dans la salle des fêtes. Tout se déroule à merveille jusqu'à ce qu'un énorme bruit fasse sursauter l'assemblée. On peut lire l'inquiétude sur le visage des mariés, et pour cause: le typhon Mangkhut vient de s'inviter à la fête.

Ces images ont été vues plus de 3,6 millions de fois. Jennifer explique à BuzzFeed qu'elle et son amoureux ne pensaient pas que leur mariage serait touché par la tempête. Le couple s'attendait en effet à ce que Mangkhut ne frappe la région que deux jours après la fête.

«Tout le monde a paniqué»

Histoire de s'assurer que tout se déroule comme prévu, Jennifer et Randy avaient même fait une offrande d'œufs à Sainte Claire, une tradition populaire aux Philippines censée assurer le beau temps. Et justement, le jour du mariage, la météo était clémente. C'est après la cérémonie que les choses se sont gâtées.

«Nous étions en train de nous rendre à la soirée quand la pluie a commencé», raconte Randy. Une fois les mariés arrivés sous les acclamations des invités, une forte rafale de vent a brisé les fenêtres et la porte en verre. «Tout le monde a paniqué. Nous avons eu peur, très peur. J'ai cru que c'était la fin», confie Jennifer.

Au bout du compte, personne n'a été blessé, mais la fête a été reportée au 17 octobre. «Au début j'ai cru que personne n'allait vouloir venir à cause de cette expérience traumatisante. Mais j'ai eu tort. Ils veulent tous assister à notre seconde réception de mariage», conclut Randy. Le typhon Mangkhut, qui a balayé le pays la semaine dernière, a tué au moins 95 personnes.

