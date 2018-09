«D'abord, tu places ton pied sur le frein»

welcome to Boone grove where we let 6th graders drive a bus with children on it. pic.twitter.com/gQRzWUrDPg— brianna lavin (@breelavin24) 21 septembre 2018

Une Américaine de 27 ans a été interpellée vendredi à Valparaiso (Indiana) et mise en examen pour négligence d'une personne à charge. Joandrea Dehaven McAtee a été filmée en train d'apprendre à de jeunes enfants comment conduire son bus scolaire. D'après ABC News, trois élèves de 11, 13 et 17 ans, ont été autorisés à prendre le volant. Des images postées sur les réseaux sociaux par une élève montrent d'ailleurs Joandrea donner des instructions à une fillette: «D'abord, il faut que tu places ton pied sur le frein», peut-on l'entendre dire. Sur une autre vidéo, on peut voir la même jeune fille conduire seule le véhicule.

Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let's a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG— Casey✨ (@_caseyweber) 21 septembre 2018

Selon la police, les élèves ont eu le droit de conduire le bus scolaire sur de petites distances dans la campagne, jeudi, alors que d'autres enfants se trouvaient à bord. C'est à la suite d'une dénonciation de parents d'élèves qu'une enquête a été lancée. La police, la direction des écoles et la société responsable des bus scolaires ont rapidement découvert que les accusations étaient fondées et la jeune femme a été arrêtée. Elle a également perdu son travail.

«Nous sommes incroyablement déçus par les actes de notre ancienne conductrice. (...) Nous n'avons aucune tolérance envers les employés dont les agissements font du mal ou mettent en danger autrui», a déclaré First Student, l'entreprise qui gère les bus scolaires dans la région. La direction des écoles s'est pour sa part distanciée du dérapage de la jeune femme et a remercié les élèves et leurs parents d'avoir signalé ce comportement.

Joandrea avait déjà eu affaire à la police en février 2017 pour un excès de vitesse: elle roulait à 85 km/h au lieu de 55 km/h.

(L'essentiel/joc)