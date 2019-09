Le Cecil, l'hôtel le plus hanté des États-​​Unis

En apparence, l'hôtel Cecil ressemble à tous les autres établissements de Los Angeles. Imposant hall d'entrée, sol en marbre, vitraux, lumières tamisées, murs en pierre... Dans cet hôtel de 600 chambres au style Beaux Arts, tout est réuni pour mettre à l'aise la clientèle. Construit en 1924, Le Cecil était destiné à accueillir des hommes d'affaires et l'élite hollywoodienne.

Mais le destin en a décidé autrement. Depuis son ouverture, l'établissement a été lié à de nombreux macabres événements. On recense au moins 16 meurtres, suicides et événements paranormaux qui ont eu lieu à l'hôtel. Le Cecil a même servi de résidence temporaire à certains des tueurs en série les plus célèbres des Etats-Unis. L'établissement a d'ailleurs inspiré des épisodes d'«American Horror Story» et suscité l'attention des médias qui ont passé les événements sous la loupe.

Des incidents lugubres

Au cours de sa première décennie d'activité, l'hôtel comptabilise au moins six suicides entre ses murs. Les décennies suivantes ont vu plusieurs morts plus violentes. En septembre 1944, une femme qui séjournait au Cecil s'est réveillée au milieu de la nuit avec d'horribles douleurs à l'estomac. Pour ne pas déranger son compagnon, elle s'est rendue dans la salle de bains, où elle a donné naissance à un garçon. Un choc, car elle ne savait pas qu'elle était enceinte.

Pensant que le nouveau-né était mort, la jeune fille de 19 ans l'a jeté par la fenêtre. Lors de son procès, elle a été déclarée non coupable de meurtre pour cause de folie, puis admise à l'hôpital pour un traitement psychiatrique. Moins de 20 ans plus tard, un autre drame est survenu à l'hôtel. Un passant qui marchait tranquillement devant l'établissement s'est fait écraser par une femme qui venait de sauter du neuvième étage après une dispute avec son ex-mari. La chute a été fatale aux deux personnes.

Le QG des tueurs en série

Selon les médias américains, l'hôtel Cecil aurait accueilli certains des assassins les plus connus de l'histoire américaine. Au milieu des années 80, Richard Ramirez, alias le « traqueur ou harceleur de nuit », a commis une série de viols et de meurtres à Los Angeles entre 1984 et 1985. Il avait élu domicile dans une chambre au dernier étage de l'hôtel, ceci durant une bonne partie de son horrible tuerie. En 1991, c'est l'Autrichien Jack Unterweger, accusé de 11 homicides, qui a résidé dans l'hôtel.

La mort d'Elisa Lam est l'une des plus récentes tragédies survenues dans l'hôtel. L'étudiante canadienne a séjourné au Cecil en 2013. Quelques semaines plus tard, son corps a été retrouvé dans le réservoir d'eau de l'hôtel. Actuellement, le Cecil fait l'objet de rénovations afin de transformer une partie de ses chambres en appartements résidentiels.

