Benjamin Mendy a été coursé par des stadiers

Benjamin Mendy was chased by a steward when running onto the pitch after Manchester City's win last night pic.twitter.com/9ZVBgEHvpm — ESPN UK (@ESPNUK) 4 janvier 2019

Absent des terrains depuis le mois de novembre suite à une blessure au genou gauche ayant nécessité une opération, Benjamin Mendy ne pouvait pas manquer le choc entre City et Liverpool jeudi soir à l'Etihad Stadium, ce qu'il a fait en suivant la partie depuis les tribunes. Mais l'international français, couronné champion du monde en Russie, n'a pu s'empêcher de descendre au bord de la pelouse dans le but de célébrer la victoire des Citizens qui relance le championnat.

On a donc vu Mendy sprinter (sa blessure n'est apparemment plus qu'un mauvais souvenir) sur la pelouse pour y laisser exploser sa joie. Sauf qu'il ne portait pas le survêtement officiel du club mais une doudoune orange du plus bel effet et un bonnet. Un accoutrement qui devait aussitôt alerter les stewards en charge de la sécurité, lesquels se sont mis à pourchasser le célèbre «inconnu» avant de rapidement se rendre compte de leur méprise.

Benjamin Mendy races on the pitch to embrace Sergio Aguero after Man City's win over Liverpool and is chased by stewards who think he is a fan invading the pitch! https://t.co/qeR0EjaZCMpic.twitter.com/dAV1beYaMZ– MailOnline Sport (@MailSport) 4 janvier 2019

Benjamin Mendy was very nearly wiped out by stewards as he invaded the pitch to celebrate ? pic.twitter.com/7MljZVgL7d– Metro Sport (@Metro_Sport) 4 janvier 2019

De quoi faire rire l'intéressé. «Envahisseur de terrain niveau 100 », a ainsi plaisanté Mendy sur son compte Instagram.

