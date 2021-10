Ronaldo porte le mauvais maillot au Madame Tussauds

Le célèbre musée de cire londonien a ouvert cette semaine à Dubaï sa première branche dans le monde arabe. Le maillot à rayures blanc et noir porté par la statue de «CR7» a fait les gorges chaudes sur Internet. «Les fans de Cristiano Ronaldo seront ravis d'apprendre que sa statue de cire sera très bientôt mise à jour avec son nouveau maillot de Manchester United», a déclaré le musée Madame Tussauds dans un communiqué transmis à l'AFP.

La branche dubaïote a souligné que le football était un monde «en perpétuel mouvement, où les joueurs changent régulièrement d'équipe». «Tout personnage du musée a été capturé à un moment donné et ressemble à un moment emblématique de son histoire», a-t-il insisté.

Ces dernières heures, plusieurs médias en ligne britanniques ou portugais avaient relevé que le buteur de 36 ans portait le «mauvais maillot» du club italien, qu'il a quitté fin août après trois saisons. Le quintuple Ballon d'or est retourné dans le giron britannique de Manchester United, club dont il a déjà porté le maillot entre 2003 et 2009. Il a notamment remporté la Ligue des champions en 2008 avec les «Red Devils», ainsi que le Championnat d'Angleterre trois fois (2007, 2008, 2009).

