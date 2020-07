Il survole la mer à bord de son… canapé

Regarder un bon dessin animé tout en sirotant un soda et en grignotant des chips, affalé dans son canapé: une activité sympa, mais bien trop banale aux yeux de Hasan Kaval. Instructeur de parapente, le Turc de 29 ans a décidé de concrétiser une idée complètement folle qui lui trottait depuis longtemps dans la tête, raconte le Daily Mail.

Le jeune homme a ressorti un vieux canapé rouge, auquel il a fixé une voile, des roues, un repose-pieds, une lampe et une télévision afin de récréer une parfaite ambiance de salon. Ses amis l’ont aidé à prendre son envol en le poussant depuis une plateforme en béton à Ölüdeniz (sud-ouest). Équipé d’une perche à selfie, Hassan a filmé son épopée aussi spectaculaire que dangereuse au-dessus de la mer: il n’était pas assuré.

Un épisode de «Tom et Jerry»

«Je n’avais pas peur, mes amis me faisaient confiance. C’était très bien», raconte le parapentiste. Une fois en l’air, le jeune homme a retiré ses chaussures et les a remplacées par des pantoufles. Comme s’il était chez lui, il a ensuite allumé la télévision et s’est regardé un petit épisode de «Tom et Jerry» tout en buvant une canette de coca et en piochant dans un paquet de chips.

«Je me sentais si bien, si détendu», témoigne Hasan. Publiée sur YouTube, la vidéo du parapentiste a provoqué des réactions contrastées parmi les internautes. Certains ont loué l’inventivité et le grain de folie du jeune homme, d’autres ont estimé qu’il avait pris des risques inconsidérés et «stupides».

(L'essentiel/joc)