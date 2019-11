Son pourboire valait en réalité 50 000 dollars

Taylor Russey, 33 ans, travaille comme serveuse dans un bar à O'Fallon (Missouri). Le 18 octobre dernier, la trentenaire s'est occupée d'un client régulier, qui lui laisse parfois un billet de loterie en guise de pourboire. «C'est juste quelque chose de sympa qu'il fait pour nous», explique l'Américaine au New York Post.

Cette fois-ci, l'homme n'a pas dérogé à la règle et a fait don à Taylor d'un ticket de Powerball. Le lendemain, la trentenaire a cru défaillir en scannant le fameux billet à la machine située à côté du bar: elle venait de gagner 50 000 dollars. «Je suis restée là pendant une seconde, j'ai regardé le cuisinier, puis le billet, et je me suis mise à rire et à pleurer», raconte l'Américaine.

Une bonne partie de cette somme a été prélevée par les impôts, mais Taylor a encore de quoi se payer une bonne visite chez le dentiste. Quant au client à l'origine de cette jolie histoire, il tient à rester anonyme.

