«Les gardés à vue ravis de l'accueil au commissariat»

«Accueil chaleureux, personnel agréable»: le commissariat de Rambouillet, au sud-ouest de Paris, semble prendre soin des personnes qui sont forcées d'y séjourner, à en croire la police nationale des Yvelines. Samedi, elle a posté sur son compte Twitter une photo du message laissé par deux d'entre-eux après leur détention, telle une note dans un livre d'or, relaie 20minutes.fr. «Quand des gardés à vue sont ravis de leur accueil au commissariat de Rambouillet et le font savoir! On aime», expliquent les forces de l'ordre sur le réseau social.

[#Insolite] Quand des gardés à vue sont ravis de leur accueil au commissariat de #Rambouillet et le font savoir ! #OnAime ???? #PoliceSécuritéQuotidien pic.twitter.com/Y16NcvgwlT— Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 21 avril 2018

Jolie jeune fille

Les deux détenus ont visiblement pris du bon temps. «Ma garde à vue était bien. Les policiers sont gentils. La jeune fille qui m'a donné à manger est très sympa et jolie», explique le premier. Le témoignage du second est encore plus élogieux: «Accueil chaleureux, personnel agréable, c'est pour cela que j'ai avoué. La jeune fille en tenue est très jolie». En espérant que la qualité du service offert ne pousse pas certains à commettre des délits pour pourvoir en bénéficier.

Début avril, un Messin avait décidé de mettre un avis à l'hôtel de police de Metz sur Google Maps après une garde à vue: «Personnel accueillant et chaleureux, les chambres individuelles et collectives sont très confortables», commençait-il, avant d'enchaîner tout en second degré: «J'ai passé une nuit d'enfer, rien à redire sur la propreté on pourrait y manger par terre. Côté repas c'était excellent, les lasagnes en plastique je n'en avais jamais goûté des aussi bonnes. J'ai également apprécié le voyage en navette à l'aller, chouette véhicule et chauffeur fort sympathique avec beaucoup de conversation. Bref je recommande fortement cet établissement, j'ai hâte d'y retourner».

(L'essentiel/20 minutes)