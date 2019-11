Elle poste ses photos de «raclette» et fait un tollé

It's my first time having Raclette and I'm in love. pic.twitter.com/3xuOdnRJYW — Katie Aidley @ BGGCON/PAXU/SLEEP! (@BGBrainKatie) November 2, 2019

Visiblement, on ne plaisante pas avec la raclette! Et une Britannique en fait les frais depuis quelques jours. La jeune femme a cru bon de poster, sur Twitter, des photos de sa préparation, comme le font en permanence des millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Sauf que son post n'est pas passé inaperçu et très vite le web a considéré sa soirée comme un dérapage inacceptable.

Jésus, marie, Joseph ! Où est la charcuterie !?! pic.twitter.com/zBmElh7rSE — Isa Delatripatouille (@Delatripatouill) November 3, 2019

Explication. Sur les photos, on se rend compte que la raclette était clairement «revisitée». Elle a choisi plusieurs variétés de fromages et surtout elle a accompagné le tout avec des légumes mais pas de charcuterie! Sur la photo, l'ensemble est plutôt appétissant mais les internautes ne pardonnent rien et les moqueries et réactions ont fleuri sur Twitter.

Certains n'hésitant pas à détourner d'autres plats traditionnels.

My first Fondue Bourguignonne pic.twitter.com/EuQHU3PSLD — Aurélien ???????? ⭐⭐ (@ArsenalSCFR) November 3, 2019

My first fish and chips pic.twitter.com/KHQpKFgLUs — JåCkYrī (@Jackyri_) November 4, 2019

First time i'm having a bouillabaisse, I'm in love ! pic.twitter.com/GSCPPJox5v — Alain C (@Alain98000) November 3, 2019

(nc/L'essentiel)