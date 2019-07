Des lions servent d'animaux de compagnie

Bilal Mansoor Khawaja ne masque pas sa fierté lorsqu'il caresse la crinière de son lion blanc, l'un des milliers d'animaux exotiques de son «zoo» personnel à Karachi au Pakistan. «Ce sont... certains des animaux les plus rares que je possède», se rengorge cet industriel de 29 ans, en tenant le félin en laisse. Importer des animaux exotiques est relativement aisé au Pakistan, la législation étant peu regardante en la matière. Ces dernières années, des centaines d'entre eux ont été transportés au Pakistan ou élevés sur place.

Les grands félins, considérés comme des symboles de richesse et de puissance, ont particulièrement la cote. Les réseaux sociaux fourmillent de vidéos de riches paradant avec des lions assis dans leurs 4X4 de luxe. Les journaux font parfois état de l'arrestation de certains d'entre eux. Bilal Mansoor Khawaja estime qu'il y a jusqu'à 300 lions dans la seule ville de Karachi. Dans cette cité chaotique, les félins sont gardés dans des jardins, à l'intérieur de cages sur des toits ou encore dans des fermes.

Une bonne alimentation?

L'industriel confie posséder plus de 4 000 animaux de 800 espèces, dont des zèbres, des flamants roses et des chevaux. Parmi eux, une poignée de lions et de tigres. Sa collection n'est pas une question de statut ou de prestige, affirme-t-il, mais plus simplement une manifestation de son amour pour les animaux de compagnie. Plus de 30 personnes travaillent par roulements et quatre soignants se relaient pour s'occuper des bêtes, explique Bilal Mansoor Khawaja.

Certains propriétaires, comme Bilal Mansoor Khawaja, peuvent avoir les moyens et la passion pour fournir une alimentation saine à leurs animaux. Mais d'autres sont connus pour ne pas être à la hauteur. Isma Gheewala, vétérinaire à Karachi, affirme avoir traité entre 100 et 150 gros félins dans sa clinique ces dernières années pour des déficiences en calcium. Le propriétaire et le vendeur d'animaux exotiques réfutent toutefois l'idée que retirer ces espèces de leur habitat naturel et les élever au Pakistan leur serait nuisible.

(L'essentiel/afp)