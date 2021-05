Sa bougie senteur vagin fait des dégâts

Gwyneth Paltrow cartonne avec sa gamme de bougies à la senteur de son vagin. Disponibles sur son site Goop, pour le prix de 75 dollars, les objets se vendent par milliers. Elton John en aurait même acheté une centaine. Cependant, ceux-ci pourraient s’avérer dangereux.

Selon TMZ, un client traîne l’actrice américaine de 48 ans en justice. Il affirme que cette fameuse bougie a explosé chez lui, ce qui a failli le tuer. Dans les documents remis à la justice, Colby Watson raconte l’avoir allumée en février 2021, après l’avoir placée sur une étagère. Alors qu’aucune fenêtre n’était ouverte, une grande flamme a jailli et l’objet, après s’être rapidement carbonisé, a volé en éclats, comme le prouve la photo qu’il a jointe à son dossier. Le plaignant admet avoir laissé la bougie allumée «environ trois heures» alors que la notice, disponible en ligne, précise qu’elle ne doit pas être utilisée plus de deux heures d’affilée. Il déplore toutefois que cette information ne soit pas assez mise en valeur. L’homme réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts, estimant que sa vie a été mise en danger.

Un autre cas similaire

Les représentants du site Goop ont aussitôt réagi à cette plainte. «Nous sommes confiants dans le fait qu’il s’agisse d’accusations sans fondements et d’une tentative d’acquérir une somme d’argent importante d’un produit très médiatisé. Nous faisons confiance aux marques avec qui nous travaillons et à la sécurité des produits que nous vendons. Dans ce cas, Heretic - la marque qui fabrique la bougie - a testé durablement les performances du produit et sa sécurité en respectant les standards de l’industrie», ont-ils assuré dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois qu’une de ces bougies à l’odeur intime fait des dégâts. En janvier 2021, une Britannique de 50 ans avait aussi raconté que l’objet s’était enflammé chez elle. «Ça aurait pu brûler ma maison. C’était effrayant», avait-elle raconté au Sun. Cependant, cette femme n’avait pas acheté l’objet sur le site officiel de Goop. Son authenticité n’avait donc pas pu être prouvée. La marque de la star avait malgré tout alerté le fabriquant du produit pour lui signaler ce problème.

(L'essentiel/lja)