Elle oublie de jouer au loto… et s’en mord les doigts

C’est ce qu’on appelle un redoutable ascenseur émotionnel. Étudiante à l’Université de Brighton, Rachel Kennedy joue chaque semaine les mêmes numéros à l’Euromillions. Alors vendredi, quand la jeune femme de 19 ans a pris connaissance du tirage, elle a cru «devenir folle». Et pour cause, elle pensait avoir remporté la coquette somme de 182 millions de livres (210 millions d'euros).

Autant dire que la douche a été sacrément froide quand Rachel a passé un coup de fil pour se faire confirmer son gain. L’étudiante explique à Lad Bible qu’elle était tellement accaparée par ses études qu’elle en a oublié de valider son précieux ticket. Une boulette qui a plongé son petit ami Liam dans un profond désarroi: Quand ta compagne décide de ne pas jouer à l’Euromillions… et que ses 7 numéros habituels sortent, a-t-il raconté sur Twitter.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG